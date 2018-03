Casillas kan debuteren in de Premier League

Arsène Wenger is hoe dan ook niet van plan om met pensioen te gaan. Als hij aankomende zomer bij Arsenal vertrekt wil hij nog bij een andere club aan de slag. (The Sun)

Wenger zou overigens vervangen kunnen worden door Fabio Capello. De Italiaan vertrok dinsdag bij Jiangsu Suning en wordt in het Emirates Stadium gezien als een mogelijke geschikte kandidaat. (The Sun)

Liverpool is niet bereid om mee te werken aan eventuele plannen van Bayern München. Der Rekordmeister zou in Roberto Firmino een geschikte vervanger van Robert Lewandowski zien, die wordt genoemd bij Real Madrid. (The Sun)