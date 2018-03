‘Door Lazio verschuldigde miljoenen aan Feyenoord verdwijnen naar hackers’

Lazio nam Stefan de Vrij in de zomer van 2014 voor een bedrag van zeven miljoen euro over van Feyenoord. De Rotterdammers hebben nog twee miljoen euro tegoed van de Italiaanse club, maar dat bedrag is volgens Il Tempo nu in handen gevallen van hackers. Lazio zou in een zogenaamde 'phishing e-mail' zijn getrapt.

De mail aan Lazio leek afkomstig van Feyenoord, aangezien de criminelen het logo van de Rotterdammers gebruikten en het schrijven dusdanig hadden ingericht alsof het afkomstig was van de regerend landskampioen. De Romeinen maakten vervolgens de nog verschuldigde twee miljoen euro over op het rekeningnummer dat in de mail genoemd werd, maar men bleek het bedrag dus niet naar Feyenoord te sturen.

Toen Lazio contact opnam met Feyenoord, bleek dat de Rotterdammers het bedrag niet ontvangen hadden. De criminelen hebben het bedrag vervolgens op een ander rekeningnummer ondergebracht dan in de mail genoemd werd. De Italiaans aanklager heeft de betaling kunnen herleiden en constateerde dat het bedrag op een rekening van een Nederlandse bank staat.