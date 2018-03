Kluivert troeft Donnarumma af en wint prestigieuze NxGn Award

Justin Kluivert heeft de NxGn Award gewonnen voor het grootste tienertalent van de wereld. De achttienjarige linksbuiten van Ajax bleef onder anderen de winnaar van vorig jaar, AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma, in de verkiezing voor. Matthijs de Ligt eindigde op de vierde plaats in de verkiezing van Goal.

Enkel spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1999 kwamen in aanmerking voor de prestigieuze prijs; onder anderen Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain en Christian Pulisic van Borussia Dortmund vielen zodoende af. 37 journalisten van Goal brachten hun stem uit en de meeste stemmen gingen dus naar neo-international Kluivert.

De aanvaller speelde voor de amateurverenigingen ASV De Dijk en AFC alvorens hij in de zomer van 2007 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij tekende in april 2016 zijn eerste contract en in september van dat jaar debuteerde hij in de Jupiler League voor Jong Ajax, in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen MVV Maastricht.

Kluivert debuteerde in januari 2017 in het eerste. Peter Bosz liet hem in de 39e minuut als invaller binnen de lijnen komen tegen PEC Zwolle en inmiddels staat Kluivert op vijftig officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Daarin was de winnaar van de NxGn Award goed voor tien doelpunten en negen assists. De belofte heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract dat tot medio 2019 doorloopt.