Trainer van slordige tien miljoen euro per jaar stapt op in China

Fabio Capello is niet langer de trainer van Jiangsu Suning, zo maakt de Chinese club via officiële kanalen bekend. De Italiaanse oefenmeester wordt opgevolgd door Cosmin Olaroiu, die het meest recent werkzaam was bij Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Capello stond pas sinds juni 2017 aan het roer in China.

Het seizoen in de Super League is pas drie wedstrijden bezig, maar Capello heeft desondanks al snel zijn conclusies getrokken. Na de eerste duels heeft Jiangsu Suning na een zege en twee nederlagen drie punten verzameld, waardoor het de huidige nummer twaalf van de competitie is. Vorig seizoen eindigde de club op dezelfde plaats in de Super League, maar het doel was om dit seizoen hoger te eindigen.

“Na overleg tussen beide partijen werd het contract vroegtijdig stopgezet”, luidt de verklaring van Jiangsu Suning. Het contract van Capello liep nog tot het einde van 2018 en de oefenmeester streek in China een jaarsalaris van circa tien miljoen euro op. Jiangsu Suning wordt evenals Internazionale geleid door de steenrijke Suning Group.

De voormalig trainer van onder meer AC Milan, Real Madrid, AS Roma en Juventus ontkent dat hij interesse heeft in de vacature van bondscoach van Italië. Capello is in de eerste maand van het seizoen van de Super League reeds de tweede trainer die het voor gezien houdt. Dalian Yifang stuurde Ma Lin eerder al de laan uit en verving hem door Bernd Schuster.