Smaakmaker hoopt op langer verblijf bij Groningen: ‘Het voetbal ligt me wel’

Ritsu Doan wordt dit seizoen door FC Groningen gehuurd van het Gamba Osaka. De Groningers hebben in de huurdeal een optie tot koop opgenomen, waardoor de Japanner aan het einde van het seizoen voor een bedrag van twee miljoen euro definitief overgenomen kan worden. Doan zegt in gesprek met Voetbal International dat hij hoopt dat FC Groningen de optie licht.

“Want ik wil hier graag nog ten minste een jaar spelen. Ik heb gehoord dat de supporters ook graag willen dat ik blijf. Het voetbal in Nederland ligt me wel. Als ik het vergelijk met het voetbal in Japan, gaat het hier sneller van verdediging naar aanval”, aldus Doan, die stelt dat de speelstijl van FC Groningen ook wel bij hem past. “De Nederlandse speelstijl is 4-3-3 met vleugelspelers. Wij doen het met vleugelspelers die naar binnen spelen. Daar voel ik me goed bij.”

De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller wacht nog op zijn debuut voor de nationale ploeg van Japan, maar hoopt toch stiekem nog op deelname aan het komende WK. “Ik weet dat de tijd begint te dringen, maar ik hoop dat ik nog een uitnodiging krijg voor de Japanse selectie voor het WK in Rusland. Als ik blijf spelen zoals ik nu speel, heb ik wel een kans dat ik erbij kom, denk ik”, stelt hij. Doan zorgde dit seizoen in 25 wedstrijden voor 8 doelpunten en 4 assists.

“Spelen in het Japanse team is een kinderdroom”, vervolgt de negentienjarige Doan. Japan neemt het op het WK in de groepsfase op tegen Colombia, Senegal en Polen. “Hopelijk komt die zo snel mogelijk uit. Lukt het niet meer voor het WK, dan komt er daarna misschien wel opnieuw een kans. Ik ben nog jong en voel dat ik me nog verder kan ontwikkelen als voetballer.”