VVV-Venlo licht optie en voorkomt transfervrij vertrek van smaakmaker

VVV-Venlo heeft de opties in de aflopende contracten van Clint Leemans, Nils Röseler en Tristan Dekker gelicht, zo meldt de club via officiële kanalen. Het drietal ligt zodoende tot medio 2019 vast in Venlo. Met name Leemans heeft over interesse van andere clubs niet te klagen, maar hij vertrekt komende zomer dus in ieder geval niet transfervrij.

Voetbal International wist twee weken geleden te melden dat drie clubs nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van Leemans, waaronder PEC Zwolle en een onbekende club uit de Serie A. Met acht doelpunten en vier assists is de middenvelder dit seizoen een van de smaakmakers bij het verrassend goed presterende VVV. Leemans speelt sinds 2016 in Venlo, nadat hij PSV verruilde voor VVV.

In hetzelfde jaar werd Röseler overgenomen van het Duitse Chemnitzer FC. De verdediger miste dit seizoen voorlopig nog geen enkele wedstrijd en heeft daardoor 31 duels op zijn naam staan. Dekker moest het voorlopig met minder speeltijd stellen en werd door trainer Maurice Steijn in twaalf wedstrijden gebruikt. De verdediger werd in 2016 door VVV overgenomen van ADO Den Haag.

Ook Romeo Castelen, Torino Hunte en Roel Janssen zijn in het bezit van een aflopende verbintenis en VVV meldt dat de club binnenkort interne gesprekken zal voeren met deze spelers. Naast Leemans is ook doelman Lars Unnerstall in trek en onder meer Vitesse, AZ, sc Heerenveen en FC Utrecht hebben naar hem geïnformeerd. Lennart Thy speelt volgend seizoen in ieder geval niet meer bij VVV, want hij keert naar eigen zeggen terug naar Werder Bremen.