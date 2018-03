‘Het gaat goed in de PL, in mei merk ik wel wat Koeman in gedachten heeft’

Davy Pröpper zat tot zijn eigen teleurstelling tegen Engeland een groot deel van de wedstrijd op de bank, maar kreeg maandagavond van Ronald Koeman wel de kans om zich te laten zien bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Brighton & Hove Albion vormde samen met Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum de motor van een goed draaiend Oranje dat met 0-3 van de Europees kampioen won en hoopt dat dit een aanzet is tot meer.

“De trainer heeft een kleine aanpassing in het systeem gedaan en ik denk dat het tegen Portugal heel goed uitpakte”, begint hij tegenover De Telegraaf. “Er lag nu ruimte op het middenveld, omdat zij met twee spitsen speelden die niet heel graag achter hun tegenstander aanlopen. Daardoor kon een andere middenvelder of ik vrijkomen.”

Pröpper noemt de samenwerking met Van de Beek en Wijnaldum ‘heerlijk’ en geeft aan dat het hele middenveld beter stond dan in de wedstrijd tegen the Three Lions. De middenvelder wil echter de schuld van de tegenvallende prestaties in die wedstrijd niet bij Wijnaldum en Kevin Strootman neerleggen: “Ze stonden in zo’n grote ruimte dat het moeilijk was om in de duels te komen. En als ze aan de bal kwamen, waren ze gesloopt door de afstanden die ze hadden moeten overbruggen.”

Oranje oefent eind mei en begin juni nog tegen Slowakije en Italië, voordat het volgend seizoen aan de zware UEFA Nations League-klus tegen Duitsland en Frankrijk moet beginnen. Of Pröpper ook dan in de basis zal staan, durft hij nog niet te zeggen: “Of ik de komende interland in de basis sta, zie ik wel. Ik blijf gewoon doen wat ik doe. In de Premier League gaat het goed en gelukkig heb ik met het team nu ook iets moois kunnen neerzetten in Oranje. In mei merken we het wel wat de bondscoach in gedachten heeft.”