Zaakwaarnemer zet deur op een kier: ‘Klopp en Bayern, dat zou goed passen’

Bayern München is momenteel op zoek naar een opvolger voor Jupp Heynckes en de naam van Jürgen Klopp werd al meer dan eens in verband gebracht met der Rekordmeister. Marc Kosicke, belangenbehartiger van de Duitse manager van Liverpool, stelt dat een dienstverband in Zuid-Duitsland momenteel niet aan de orde is voor zijn cliënt. In de toekomst ziet Kosicke het mogelijk wel voor zich.

“Jürgen is niet de groot voor Bayern en Bayern is niet te groot voor Jürgen, hij zou dat wel degelijk aankunnen. Bayern en Klopp, dat zou goed passen”, stelt Kosicke in gesprek met Sport1. Hij voegt er snel aan toe dat er op dit moment niks speelt. “Op dit moment is Bayern niet aan de orde. Ik geloof dat Jürgen voorlopig nog niet klaar is bij Liverpool, maar er spelen meerdere factoren mee.”

Het contract van Klopp bij the Reds loopt nog tot medio 2022. “Je moet niet onderschatten dat ze in Engeland geen winterstop hebben, dat verkort je tijd om te leven. Tot nu toe is er nooit het juiste moment geweest om trainer van Bayern te worden. Een van de grootste clubs van Europa trainen moet niet aantrekkelijk zijn, maar het moet absoluut juist voelen”, stelt de zaakwaarnemer van Klopp.

“Jürgen kan zijn carrière op gegeven moment beëindigen, ook al heeft hij Bayern niet getraind. Bayern is voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, maar Jürgen heeft nog een langlopend contract bij Liverpool en denkt momenteel niet aan een andere club”, besluit Kosicke. Klopp werkte voor FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund alvorens hij in Engeland aan de slag ging.