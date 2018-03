‘Ik ben in gesprek met Ajax, maar de focus ligt momenteel op de titel’

Klaas-Jan Huntelaar keerde afgelopen zomer na negen jaar in het buitenland terug bij Ajax en de spits is in Amsterdam doorgaans een vaste waarde in de punt van de aanval. De 34-jarige routinier tekende bij zijn aankomst in de Johan Cruijff ArenA een eenjarig contract en kan dus in principe na dit seizoen weer gratis vertrekken. Een langer verblijf bij Ajax sluit hij echter ook niet uit.

“Ik ben in gesprek met de club en voel me totaal op mijn gemak bij Ajax. De focus ligt momenteel op het kampioenschap, daarna zal het over mijn toekomst gaan”, legt hij uit in gesprek met het Duitse BILD. Huntelaar was tot nu toe goed voor 11 doelpunten en 7 assists in 22 wedstrijden in de Eredivisie en wil met Ajax de achterstand van zeven punten op PSV in de laatste maanden van het seizoen nog ongedaan maken.

Met zijn vertrek bij Schalke kwam er een einde aan een periode van zeven jaar in Gelsenkirchen. Spijt dat hij de deur van de Veltins Arena achter zich dichttrok heeft Huntelaar echter niet: “Nee, het voelde niet goed meer. Dat lag niet aan de fans of aan de club zelf, maar het was tijd voor een verandering en om iets nieuws te doen. Het deed hoe dan ook wel pijn. Schalke is mijn club in het buitenland, het is een onderdeel van mijn leven.”

Schalke is met een huidige tweede plaats in de Bundesliga bezig aan een goed seizoen maar ziet in de zomer wel Leon Goretzka, en waarschijnlijk Max Meyer, transfervrij vertrekken: “Het is voor de club heel slecht als spelers die lang bij Schalke hebben gespeeld gratis de deur uitlopen. Maar Schalke moet zich niet kleiner maken dan het is, het blijft een enorme club. Er zijn nog steeds veel topspelers die voor Schalke willen spelen.”