Woensdag, 28 Maart 2018

Manchester United wint informatie in bij Chelsea

Arsène Wenger is niet blij met de manier waarop de Engelse nationale ploeg is omgegaan met Jack Wilshere. De middenvelder van Arsenal raakte geblesseerd op de training, maar is naar verwachting wel fit voor de wedstrijd tegen Stoke City van aankomende zondag. (Daily Star)

Scouts van Newcastle United hebben Oguzhan Özyakup de afgelopen tijd nauwlettend in de gaten gehouden. De middenvelder, die ook in verband wordt gebracht met Everton, beschikt over een aflopend contract bij Besiktas. (Turkish Football)

Manchester United gaat informatie inwinnen bij Chelsea. The Red Devils willen uitzoeken wat er in het verleden precies is voorgevallen tussen José Mourinho en Kevin De Bruyne en Mohamed Salah voordat er een besluit wordt genomen over Luke Shaw. (Daily Express)

Gabriel Agbonlahor zal aankomende zomer na zeventien jaar vertrekken bij Aston Villa. Zelfs als de club uit Birmingham naar de Premier League promoveert komt er een einde aan de samenwerking. (Telegraph)

Samuel Umtiti weigert in te gaan op de vermeende interesse van Manchester United. De verdediger is aankomende zomer voor zestig miljoen euro op te halen bij Barcelona. (Téléfoot)