VIDEO - Gabriel Jesus kopt controlerend Brazilië in Berlijn voorbij Duitsland

Brazilië heeft dinsdagavond revanche genomen voor de 1-7 nederlaag tegen Duitsland, vier jaar geleden op het WK. In Berlijn waren de Goddelijke Kanaries met 0-1 te sterk voor de Duitsers, dankzij een doelpunt van Gabriel Jesus. In juni oefenen de Brazilianen in aanloop naar het WK nog tegen Oostenrijk en Kroatië.