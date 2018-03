Rol Van Halst na seizoen mogelijk alsnog uitgespeeld: ‘Geen dag is hetzelfde’

De clubleiding van FC Twente besloot trainer Gertjan Verbeek afgelopen week aan de kant te zetten. Daarnaast verloor Jan van Halst de technisch portefeuille, waardoor hij momenteel weer aan de slag gaat als commercieel manager in Enschede. Volgens De Telegraaf is de kans groot dat zijn rol vanaf komende zomer helemaal uitgespeeld is bij FC Twente.

“Ik kan er geen antwoord op geven. Bij FC Twente is geen dag hetzelfde. Dit is een club in paniek op het moment. Dan kan ik wel uitspraken gaan doen richting toekomst. Maar als je zo’n grote club hebt, die sportief zo slecht presteert dan zie je wat voor krachtenvelden er op gang komen”, zegt Van Halst in gesprek met De Telegraaf. Hij benadrukt dat hij daardoor geen plannen kan maken richting de ‘verre toekomst’.

Van Halst weet dat hij verantwoordelijk is voor het vertrek van Verbeek, maar acht zichzelf niet schuldig. “Want ik weet met wat voor beperkende zaken ik te maken heb gehad. Maar er zijn wel fouten gemaakt. Ook door mij”, stelt hij. Van Halst stelt dat er door de slechte resultaten ‘krachtenvelden’ zijn gaan spelen binnen de club. “De raad van commissarissen en stichting trekken dan die conclusie. Dan kun je heel stoer op je strepen gaan staan. Maar als ik vertrek dan bestaat ook de kans, dat Erik Velderman zegt ’ik stop ermee’.”

“Dan heb je helemaal een club zonder leiding”, vervolgt Van Halst, die stelt je jezelf soms moet wegcijferen. “Daarom blijf ik in de directie zitten, omdat stabiliteit belangrijk is. We zijn in gesprek met de gemeente en er ligt een enorm belangrijk belastingdossier. Dat is dan even belangrijker dan Jantje van Halst.”