Tapia scoort voor winnend Peru; Lozano met Mexico onderuit tegen Kroatië

Renato Tapia heeft dinsdagnacht met een doelpunt een bijdrage geleverd aan de zege van Peru op IJsland. De middenvelder van Feyenoord opende in New Jersey met een kopbal de score, waarna Jon Guoni Fjóluson nog wel gelijkt wist te maken. Door doelpunten van Raúl Ruídiaz en Jefferson Farfán gingen de Zuid-Amerikanen, die aankomende zomer voor het eerst in 36 jaar weer aanwezig zijn op een WK, echter met de 3-1 zege aan de haal.

Hirving Lozano had in het AT&T Stadium in het Texaanse Arlington minder geluk. De aanvaller van de Eindhovenaren begon bij Mexico, net als voormalige PSV’ers Andrés Guardado en Héctor Moreno, aan de aftrap tegen Kroatië, maar kon een nederlaag niet afwenden. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ivan Rakitic. De middenvelder van Barcelona benutte na iets meer dan een uur spelen een strafschop.

Bij de Verenigde Staten kwam eveneens iemand in actie die actief is op de Nederlandse velden. De door Telstar van Reading gehuurde Andrija Novakovich kwam in de 77e minuut van de wedstrijd tegen Paraguay in het veld voor Bobby Wood en vierde zo zijn debuut. Wood zelf had vlak voor rust via een strafschop voor de 1-0 gezorgd en daar bleef het ook bij.