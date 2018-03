‘Emotionele’ Sampaoli bijt op tong: ‘Spanje heeft ons een pak slaag gegeven’

Argentinië kreeg dinsdagavond een ongenadig hard pak slaag van Spanje. Zonder Lionel Messi gingen de Argentijnen in Madrid met maar liefst 6-1 onderuit, tot ontsteltenis van bondscoach Jorge Sampaoli. Na afloop van het duel moest de oefenmeester op zijn tong bijten en hij beseft dat er het een en ander moet veranderen in aanloop naar het WK.

“Dit zijn atypische resultaten die het perspectief van de trainer kunnen veranderen als ze niet goed geanalyseerd worden. Ik moet de wedstrijd grondig analyseren en zal dan een beslissing nemen. Eerst moet ik het een en ander op emotioneel vlak oplossen. We hadden niet zoveel kracht van de tegenstander verwacht”, wordt Sampaoli door verschillende Argentijnse media geciteerd tijdens de persconferentie.

“Spanje heeft ons een pak slaag gegeven, we moeten blijven werken. We moeten onze lessen uit dit duel trekken, want dit mag ons niet overkomen op het WK”, vervolgt de Argentijnse bondscoach. “Spanje greep ons in de tweede helft met heel direct aanvallend spel. Er vielen snel doelpunten en dat maakte het verschil in het resultaat.”

“Dit resultaat maakt duidelijk dat we nog moeten sleutelen aan de definitieve selectie voor het WK. We zullen hard moeten werken om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Het doel was om onszelf met de bal te verdedigen. Maar we hadden niet de juiste defensieve aspecten om een solide en gebalanceerde wedstrijd te spelen”, besluit Sampaoli.