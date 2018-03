‘Misschien kwam het Koeman niet eens slecht uit, hij heeft hem kans gegeven’

Bas Dost kreeg vrijdag tegen Engeland bij het Nederlands elftal de kans in de punt van de aanval, maar de spits van Sporting Portugal wist zich in het oranje niet te onderscheiden. Bondscoach Ronald Koeman koos vervolgens maandag tegen Portugal voor een andere strijdwijze en dat leverde met een 0-3 overwinning succes op. Pierre van Hooijdonk denkt dat het huidige Oranje niet de kwaliteiten heeft om Dost optimaal te laten renderen.

“Het jammerlijke is dat Bas daar zelf weinig aan kan doen. Hij is zonder enige twijfel de beste afmaker die we hebben in Nederland. Maar zonder aanvoer vanaf de vleugels en zonder de splijtende passes van een creatieve middenvelder als Wesley Sneijder gaat het niet werken”, legt de oud-spits uit in zijn column in Voetbal International.

Van Hooijdonk gaat ervan uit dat voor vergelijkbare spitsen als Luuk de Jong en Wout Weghorst hetzelfde zal gelden: “Misschien kwam het Koeman niet eens slecht uit, in zijn zoektocht naar de ideale veldbezetting. Hij heeft Dost de kans gegeven en heeft nu een argument om het anders te gaan invullen”, gaat de analyticus verder. Oranje heeft volgens Van Hooijdonk op dit moment vooral baat bij een verstevigde defensie en een goede organisatie.

Door de geringe creativiteit op het middenveld is het volgens de oud-international zaak om aanvallers met diepgang en snelheid op te stellen, die zichzelf kunnen lanceren. Als voorbeelden haalt hij Memphis Depay, Quincy Promes, Ryan Babel, Justin Kluivert en Steven Berghuis aan: “Als je te weinig kwaliteit hebt om tegenstanders te overrompelen, maakt een ouderwetse nummer 9 het spel veel te statisch. Voor Bas Dost is dat een pijnlijke constatering”