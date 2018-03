‘Dan kun je Frenkie de Jong daar neerzetten, Ajax zal ook zo denken’

Hakim Ziyech is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax en de Marokkaans international heeft er nooit een geheim van gemaakt de Amsterdammers als een tussenstap op weg naar een buitenlandse topcompetitie te zien. Met de interesse van AS Roma is de kans dan ook aanwezig dat Ziyech aankomende zomer vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA, al vindt Hedwiges Maduro dat de spelmaker zich niet moet laten beïnvloeden door de kritiek en het gefluit die de afgelopen weken weleens van de tribunes klinken.

“Ik denk niet dat dat een reden moet zijn om te willen vertrekken. Je moet afgerekend worden op je kwaliteiten en ik denk dat zijn kwaliteiten buiten kijf staan”, vertelt de voormalig Ajacied in gesprek met Ajax Showtime. Maduro wijst op de ‘gunfactor’, die Ziyech misschien niet altijd mee heeft: “Cristiano Ronaldo wordt ook uitgefloten bij Real Madrid. Dat heeft te maken met zijn houding, niet met zijn kwaliteiten. Ik zeg niet dat het goed is, maar het gebeurt gewoon in het voetbal. Daar moet je rekening mee houden. Lionel Messi bijvoorbeeld heeft de gunfactor.”

Ajax zal in het geval van een vertrek van Ziyech op zoek moeten naar een vervanger, maar Maduro denkt dat de Amsterdammers de opvolger misschien al wel in de gelederen hebben: “Ik denk dat je Frenkie de Jong daar gewoon neer kunt zetten. Ik denk dat Ajax zelf ook zo denkt”, gaat de middenvelder, die aangeeft dat als Ziyech een goed WK speelt, hij sowieso niet meer te behouden is, verder: “Persoonlijk denk ik dat hij bezig is aan zijn laatste maanden bij Ajax en dan heb je met De Jong zijn opvolger al in huis.”

Naast Ziyech wordt ook Nicolás Tagliafico, ondanks dat hij pas een paar maanden actief is in de Eredivisie, in verband gebracht met een vertrek. Het zou Maduro niet verbazen dat ook hij na een succesvol WK alweer zou vertrekken: “Het kan. Als hij een goed WK speelt, zullen er veel Spaanse ploegen komen. Misschien is hij nu nog wat onbekend, maar tijdens een WK zijn er altijd veel ogen gericht op Argentinië. Als hij daar goed speelt, is het voor Ajax moeilijk om hem te behouden.”