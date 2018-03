‘Dat zou niet netjes zijn geweest, ik beschouw ‘Gio’ als een vriend’

Henk Fraser vertrekt aankomende zomer bij Vitesse en heeft in Sparta Rotterdam al een nieuwe werkgever gevonden. De geruchten gingen dat de 51-jarige trainer wellicht elders in de Maasstad aan de slag zou gaan, bij Feyenoord. Fraser geeft echter aan dat hij niet heeft gewacht op een aanbieding van de regerende landskampioen.

“Nee, totaal niet. En dat zou ook niet netjes zijn geweest. Het contract van Gio (Giovanni van Bronckhorst, red.) loopt door en ik beschouw hem als een vriend”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. Fraser hoopt dat Van Bronckhorst erin slaagt om het seizoen af te sluiten met de winst van de KNVB Beker en ook na de zomer nog in De Kuip actief zal zijn. De toekomstig trainer van Sparta geeft aan wel een ‘speciaal gevoel’ te hebben bij Feyenoord:

“Iedereen weet hoe ik daarover denk. En dat zal niet veranderen of ik daar nu wel of niet ooit een kans als trainer krijg.” Voorlopig gaat Fraser, ondanks interesse uit het buitenland, echter aan de slag op Het Kasteel. Drie clubs uit drie verschillende landen meldden zich in de afgelopen tijd bij de oefenmeester, die er serieus over nagedacht heeft om een avontuur in het buitenland aan te gaan.

“Ik kom op een leeftijd dat je als trainer ook aan het geld moet denken. En daarnaast trekt het me zeker om in een andere cultuur en andere omgeving te werken. Dat lijkt me erg interessant.” Fraser liet de keuze echter, mede door het gevoel dat hij kreeg bij die club, toch op Sparta vallen: “Sparta is toch een bijzondere club in het Nederlandse voetbal.”