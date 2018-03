‘Bij Real krijg ik niet het vertrouwen dat een speler nodig heeft’

Isco was met drie doelpunten de grote man bij Spanje in de 6-1 overwinning op Argentinië van dinsdagavond. De aanvallende middenvelder is door bondscoach Julen Lopetegui naar voren geschoven als een belangrijke pion, terwijl hij bij zijn club Real Madrid doorgaans niet hoeft te rekenen op een basisplaats. Isco, die ook in verband wordt gebracht met een vertrek naar Manchester City, hoopt dat hier in de toekomst verandering in kan komen.

“Het is de eerste keer dat ik drie doelpunten heb gemaakt (voor de nationale ploeg, red.) en ik ben natuurlijk erg blij. Als je die continuïteit niet krijgt bij je club, geven de wedstrijden met de nationale ploeg mij weer nieuw leven. Hier voel ik het vertrouwen van de coach, terwijl ik dat in Madrid wellicht niet verdiend heb. Ik wil laten zien dat ik een goede speler ben”, reageerde hij na het duel tegenover verslaggevers.

“Julen geeft mij vertrouwen door de minuten die hij mij laat spelen. Bij Real Madrid krijgt ik niet het vertrouwen dat een speler nodig heeft, maar misschien zit het probleem aan mijn kant omdat ik niet weet hoe ik het vertrouwen van Zinédine Zidane moet winnen”, ging hij verder. Isco waakte voor te veel enthousiasme na de monsterzege op de Argentijnen: “Ondanks het resultaat is het niet makkelijk geweest. Vergeet niet dat dit een voorbereidingswedstrijd was en dat er nog een lange weg te gaan is.”