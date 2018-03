Vervanger van Jones voorkomt nederlaag voor Van Marwijk in Engeland

Bert van Marwijk is er in zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Australië ook niet in geslaagd een zege te boeken. Australië wist Colombia in Engeland goed partij te bieden, maar kon zelf nauwelijks kansen creëren. Brad Jones, die in de basis stond bij Australië, wist de nul te houden, net als zijn vakcollega aan de andere kant van het veld: 0-0.

Colombia reisde met een goed gevoel af naar Craven Cottage, doorgaans de thuisbasis van Fulham. De Zuid-Amerikanen wonnen afgelopen vrijdag namelijk met 2-3 van Frankrijk. Australië had het minder goed gedaan; de mannen van Van Marwijk verloren met 4-1 van Noorwegen. The Socceroos hadden wat goed te maken en dat viel ook af te lezen uit het spel van de bezoekers. Zonder veel kansen te creëren én weg te geven wist Australië een goede indruk achter te laten de eerste helft.

Voor rust werd er niet gescoord, mede doordat James Rodriguez en Radamel Falcao knap onschadelijk werden gemaakt. Invaller Miguel Borja leek zijn ploeg na de thee snel op 1-0 te brengen, maar aangever Carlos Bacca stond buitenspel. Colombia bleef aandringen, maar kon geen treffer meer produceren. Danny Vukovic, die Jones in de tweede helft verving, pakte vlak voor tijd een strafschop en voorkwam daarmee een nederlaag op Craven Cottage.