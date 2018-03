Marokko legt nummer 72 FIFA-wereldranglijst moeiteloos over de knie

Marokko kan tevreden terugkijken op de interlandperiode. Het team van bondscoach Hervé Renard won vorige week al vriendschappelijk van Servië (1-2) en wist dinsdagavond ook het oefenduel met Oezbekistan in zijn voordeel te beslissen: 0-2.

Hakim Ziyech, Nordin Amrabat en Karim El Ahmadi waren tegen Servië allen nog basisspeler, maar moesten voor het duel met Oezbekistan genoegen nemen met een plekje op de reservebank. Zakaria Labyad en Sofyan Amrabat verschenen in Casablanca wel aan de aftrap en met het tweetal in de basiself had Marokko geen kind aan de bezoekers uit Azië.

De score werd al na twee minuten voetballen geopend door Ayoub El Kaabi. De spits kon van dichtbij binnenwerken na een voorzet van Yacine Bammou. Marokko ging daarna op zoek naar de 2-0 en vond die op slag van rust uiteindelijk. Fayçal Fajr lepelde de bal uit een hoekschop op het hoofd van Manuel da Costa, die boven iedereen uittorende en uiteindelijk doel trof.

Na de onderbreking nam de ploeg van Renard gas terug. De oefenmeester wisselde zelf naar hartenlust, hetgeen het tempo in de wedstrijd niet ten goede kwam. Onder anderen Ziyech maakte als invaller nog zijn opwachting, maar ook de Ajacied, die tegen Servië nog goed was voor een doelpunt en een assist, kon uiteindelijk geen verandering meer aanbrengen in de stand.