Poeier Vardy niet voldoende voor Engeland; Italië breekt negatief record

Engeland heeft dinsdagavond niet weten te winnen van Italië op Wembley. De twee landen waren aan elkaar gewaagd, maar een slaapmomentje bij de bezoekers leek het beslissende moment te gaan worden, aangezien Jamie Vardy geen genade kende. Italië kwam echter vlak voor tijd langszij door een treffer van Lorenzo Insigne, die een strafschop benutte: 1-1.

Italië begon furieus en met name Ciro Immobile had in de eerste minuten grote mogelijkheden de score te openen, maar de aanvaller van Lazio kon niet profiteren van gestuntel van de defensie van Engeland. Immobile had na 45 minuten al op drie doelpunten kunnen staan, maar had het vizier niet op scherp staan. Jamie Vardy was aan de andere kant van het veld gevaarlijk, maar zowel Gianluigi Donnarumma als Mattia De Sciglio hielden de spits van Leicester City van het scoren.

De verdediging van Italië loopt te ?? en Jamie Vardy 9 kent geen genade! ?? Posted by voetbalzone on Tuesday, March 27, 2018

Halverwege de eerste helft was het wel raak voor Vardy: Jesse Lingard besloot bij een vrije trap snel door te spelen, zonder medeweten van de Italiaanse verdedigers. De aanvaller van Manchester United gaf de bal aan Vardy, die kiezelhard raak schoot: 1-0. De thuisploeg had via onder anderen Ashley Young nog de kans de voorsprong te vergroten, maar Donnarumma hoefde in het restant van het eerste bedrijf geen tegentreffer meer te incasseren.

Italië kon ook in de tweede helft niet snel tot scoren komen en uiteindelijk werd ook de grens van 361 minuten zonder goal gepasseerd, een negatief record in de historie van het Zuid-Europese land. Engeland had ook moeite Donnarumma te passeren. Alex-Oxlade Chamberlain miste een goede kans, terwijl Insigne aan de andere kant van het veld twee keer een mogelijkheid verprutste. De aanvaller mocht vlak voor tijd echter een strafschop nemen en dat deed hij uitstekend: 1-1.