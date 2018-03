Oerdegelijk Brazilië neemt revanche voor historische WK-nederlaag

Brazilië heeft in aanloop naar het WK van aankomende zomer een bijzonder prettige oefenzege geboekt. De Goddelijke Kanaries wonnen dinsdagavond in het Olympisch Stadion van Berlijn verdiend van wereldkampioen Duitsland: 0-1. De overwinning is extra zoet, daar het duel een herhaling was van de vier jaar geleden voor Brazilië zo dramatisch verlopen halve finale op het WK.

De vijfvoudig wereldkampioen werd toen voor eigen publiek met 7-1 vernederd en had zodoende wat goed te maken in de Duitse hoofdstad. Bondscoach Tite koos met Fernando, Casemiro en Paulinho voor een behoudend middenveld en wist het doorgaans vloeiende aanvalsspel van Duitsland daarmee behoorlijk te ontregelen. De thuisploeg genoot weliswaar het meeste balbezit, maar had, zonder het creatieve brein van sterspeler Mesut Özil, de grootse moeite om tot uitgespeelde kansen te komen.





Ilkay Gündogan schoot na ruim een kwartier voetballen uit kansrijke positie hoog over, terwijl Joshua Kimmich na een voorzet van Marvin Plattenhardt naast kopte. Brazilië, zonder de nog altijd geblesseerde Neymar, loerde op de counter en kreeg negen minuten voor rust plots de grootste kans tot dan in de eerste helft: Gabriel Jesus kon alleen op doelman Kevin Trapp af na een pass van Willian, maar schoot vervolgens over. Het bleek een voorbode voor wat ging komen, want de spits van Manchester City opende kort daarna alsnog de score. Na een voorzet vanaf de rechterflank van Willian kopte Jesus tussen twee verdedigers van Duitsland raak.

De ploeg van Joachim Löw toonde na de onderbreking nauwelijks verbetering, hetgeen de oefenmeester er na een uur toe deed besluiten zijn ploeg van vers bloed te voorzien: Leon Goretzka, Mario Gómez en Leroy Sané werden naar de kant gehaald ten faveure van Lars Stindl, Sandro Wagner en Julian Brandt. Brazilië bleef echter gegroepeerd verdedigen en hield uiteindelijk moeiteloos stand, zelfs nadat Löw in de slotfase met Timo Werner nog zijn laatste troef had uitgespeeld, al moest Alisson Becker in blessuretijd nog wel redden op een afstandsschot van Julian Draxler. Het betekent voor Duitsland de eerste nederlaag in de laatste 22 wedstrijden.