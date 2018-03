Chelsea is United, City, Ajax en Bayern voor in strijd om jeugdinternational

De kans is groot dat Jayden Braaf zijn loopbaan voortzet bij Chelsea. Het Eindhovens Dagblad meldt dat er sprake is van een principeakkoord met the Blues, maar helemaal zeker is de overgang naar Londen nog niet. Oom en zegsman van de familie Stefano van Delden zegt tegenover Voetbalzone dat er ook nog andere kapers op de kust zijn.

Manchester City, Manchester United, West Ham United, Bayern München en Ajax zijn ook geïnteresseerd in de diensten van Braaf, die een maand geleden in goed overleg vertrok uit de jeugdopleiding van PSV. Hij speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, die hem destijds overnamen van het Amsterdamse AFC. Ondanks het principeakkoord met Chelsea, heeft Braaf nog geen keuze genomen over zijn toekomst.

Braaf zat daarvoor drie jaar in de jeugd van Ajax, maar kreeg op De Toekomst te horen dat er geen plek meer voor hem was. Pogingen van de Amsterdammers om hem in mei van het afgelopen jaar weer terug te halen liepen op niets uit. De jonge spits lijkt zich tijdens het eerstvolgende moment dat de Londenaren nieuwe jeugdspelers mogen inschrijven in de academy van zijn nieuwe club te gaan melden.

De jeugdinternational wordt na George Nunn, overgenomen van Crewe Alexandra, de tweede jeugdspeler in korte tijd die de overstap maakt naar Chelsea. De regerend Engels landskampioen winkelde vorig jaar ook al in Nederland, toen het Daishawn Redan oppikte in de jeugdopleiding van Ajax. Dat zeventienjarige talent onderscheidde zich onlangs nog met twee doelpunten tegen Real Madrid in de UEFA Youth League.