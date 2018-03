Turkije kan ondanks late treffer met goed gevoel terugkijken op interlandperiode

De nationale ploeg van Turkije kan met een redelijk voldaan gevoel terugkijken op de interlandperiode. Het team van bondscoach Mircea Lucescu won vorige week vriendschappelijk van Ierland (1-0) en bleef dinsdagavond ook overeind in het oefenduel met Montenegro: 2-2.

Er had overigens wel meer ingezeten voor de Turken, die furieus uit de startblokken schoten in Podgorica en binnen 23 minuten al een riante voorsprong genoten. Cengiz Ünder opende de score met een fraaie volley na een voorzet van Hasan Ali Kaldirim, waarna Okay Yokuslu met een rake kopbal uit een vrije trap voor de 0-2 tekende.

De thuisploeg deed echter nog in de eerste helft wat terug. Žarko Tomaševic bracht de bal in de slotminuut voor het doel van Turkije, waarna Mirko Ivanic doelman Volkan Babacan met het hoofd kansloos liet. Turkije leek de zege vervolgens na rust over de streep te trekken, maar moest drie minuten voor tijd uiteindelijk toch nog de gelijkmaker incasseren. Stefan Mugoša stuurde zijn directe tegenstander het bos in met een fraaie kapbeweging en vond uiteindelijk de verre hoek vanaf de rand van het strafschopgebied.