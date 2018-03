Oranje-aanvaller geloofd: ‘Ik dacht toen: hij gaat zich vast richten op rappen’

Oranje verraste maandagavond een groot gedeelte van de voetbalwereld door Portugal met 0-3 te verslaan. Ryan Babel was een van de drie doelpuntenmakers die het Nederlands elftal rijk had. Kenneth Perez was onder de indruk van de ervaren aanvaller van Besiktas en looft zijn specifieke kwaliteiten als spits.

"Weet je wie echt goed in de spits was? Babel. Je hebt het vaak over een balvaste spits en dan denk je vaak: dan moet hij groot en sterk zijn. Babel is niet zo groot, maar hij was zó goed aan de bal", zegt de Deense oud-middenvelder bij Natafelen bij FOX Sports. "Ik dacht, toen hij naar het Midden-Oosten (Al-Ain FC, red.) ging, dat hij er wel mee gestopt was."

"Ik dacht toen: dan gaat hij zich vast richten op rappen of een platenmaatschappij, volgens mij had hij zoiets. Maar toen dook hij op bij Deportivo la Coruna en nu bij Besiktas is het Champions League en speelt hij echt heel veel in Turkije." Perez ziet Vincent Janssen in potentie nog als de eerste spits van Oranje: "Hopelijk gaat hij na de zomer ergens aan voetballen toekomen. Hij is toch wel degene die iedereen als eerste spits ziet."