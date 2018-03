Wenger verklaart vaste wissel: ‘Sommige spelers raken eerder vermoeid’

Alexandre Lacazette maakte afgelopen zomer voor minimaal 53 miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Arsenal en groeide daarmee destijds uit tot de duurste aankoop uit de clubhistorie van the Gunners. De Franse spits is er voorlopig echter nog niet in geslaagd de hoge verwachtingen in te lossen en lijkt vooral moeite te hebben zich fysiek aan te passen.

In de 22 wedstrijden die Lacazette dit seizoen begon in de Premier League, werd hij 15 keer vroegtijdig gewisseld. "Ik moet zeggen dat hij op een positie speelt waar je eerder wordt gewisseld dan als verdediger", zegt manager Arsène Wenger in het Arsenal Magazine over die tendens. "Je wisselt een spits vaker, omdat ze de boel moeten afjagen en daarnaast ook gaten moeten trekken in de verdediging."

"We kennen de fysieke kwaliteiten van de spelers en denken te weten of een speler minder wordt in de tweede helft", vervolgt de Franse oefenmeester. "Geen enkele speler is dermate moe dat hij al in de rust rijp is voor een wissel, maar in de tweede helft zie je dat sommige spelers in de laatste twintig minuten minder worden. De vermoeidheid speelt voor elke speler anders op; sommige spelers raken eerder vermoeid dan andere."

Lacazette staat sinds halverwege februari overigens aan de kant met een knieblessure, maar is inmiddels op de weg terug. Daarvoor was hij in 29 officiële wedstrijden goed voor 9 doelpunten en 4 assists. Arsenal plukte in de winterse transferperiode Pierre-Emerick Aubameyang weg bij Borussia Dortmund als directe concurrent voor Lacazatte.