‘Grote club met veel historie’ aast op Depay: ‘Maar er zijn meer mooie clubs'

Oranje wist Portugal maandagavond met 0-3 te verslaan en de basis voor de riante zege werd gelegd door Memphis Depay, die op aangeven van Donny van de Beek de openingstreffer voor zijn rekening nam. De aanvaller van Olympique Lyon wordt de laatste tijd in verband gebracht met een transfer naar AC Milan, maar daar wil de Oranje-international weinig over kwijt.

Volgens verschillende Italiaanse media is Depay een van de topprioriteiten van de Italiaanse club, waarbij er gedacht wordt aan een transfersom van dertig miljoen euro. Milan zou naar verluidt al een bod op de Depay aan het voorbereiden zijn, maar de Nederlander gelooft het allemaal wel. "Ik ben gefocust op Lyon", zei Depay na afloop van de oefeninterland tegenover verschillende media.

"Ik leef van dag tot dag. Ik word wakker iedere ochtend, dank God en dan ga ik trainen of dan heb ik een wedstrijd. Dat is hoe ik mijn leven nu leidt. Dus als clubs geïnteresseerd zijn… Het is nu niet het moment om daar naar te kijken. Ik weet niet (of er iets speelt, red.). Je moet mijn zaakwaarnemer dan bellen. Milan is een grote club met veel historie, natuurlijk. Maar er zijn meer mooie clubs in de wereld", besluit Depay.