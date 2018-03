Oranje Onder-19 ontbreekt op EK na ruime nederlaag

Oranje Onder-19 is er aankomende zomer niet bij op het EK in Finland. De ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg verloor dinsdagavond met ruime cijfers van de leeftijdsgenoten van Duitsland (1-4) en eindigt zodoende op een laatste plaats in zijn kwalificatiegroep. Noorwegen plaatst zich door een 5-4 zege op Schotland als groepswinnaar voor de eindronde, waardoor ook Duitsland aankomende zomer zal ontbreken.

Nederland wist vooraf al dat het een zware klus zou worden. Oranje won zijn eerste groepswedstrijd weliswaar van Noorwegen (6-1), maar ging afgelopen weekeinde verrassend onderuit tegen Schotland (0-2). Het team van Stekelenburg moest daardoor sowieso winnen van Duitsland om een kans te maken op een EK-ticket, maar slaagde uiteindelijk niet in die opzet.

Manuel Wintzheimer was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de Duitsers. De spits opende na een half uur spelen de score en nam twintig minuten voor tijd ook het tweede doelpunt van de oosterburen voor zijn rekening. Orkun Kökçü had tussendoor nog wel voor de gelijkmaker getekend, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Oranje door treffers van Alfons Amade en Kai Havertz met ruime cijfers onderuitging.