Groeneveld helpt Jong Oranje op slechte grasmat met fraaie vrije trap

Jong Oranje heeft zich dinsdagavond door een nipte overwinning op Jong Andorra in de race gehouden voor het EK. De ploeg van bondscoach Art Langeler wist nauwelijks indruk te maken tegen de leeftijdsgenoten uit de voetbaldwerg waar eerder nog met 8-0 van werd gewonnen, maar boekten dankzij een schitterende vrije trap van Arnaut Groeneveld toch een 0-1 overwinning. Nederland stijgt door de zege over Oekraïne heen naar de tweede plaats in de poule, twee punten achter koploper Jong Engeland, dat nog wel een wedstrijd te goed heeft.

Jong Oranje had het in de eerste helft duidelijk lastig op het slechte veld van het Estadi Comunal en moest ook de eerste kans van de wedstrijd weggeven. Andorra kwam er al vroeg in de wedstrijd via een counter uit en Justin Bijlow kon maar net redding brengen op een poging van Ricard Fernández. De bezoekers probeerden het daarna met een schot van Teun Koopmeiners, maar doelman Molne Iker wist die poging zonder al te veel moeite te keren.

Een paar minuten voor de rust had de keeper echter wel het nakijken: Groeneveld mocht van een meter of twintig aanleggen voor een vrije trap en knalde de bal fraai in de linkerbovenhoek. Die rake treffer betekende echter geen opmaat naar meer in de tweede helft, aangezien er niet meer werd gescoord. Ouwejan maakte het laatste fluitsignaal overigens niet mee. De AZ’er moest op een brancard het veld af nadat hij een bal vol in het gezicht had gekregen.