Mbappé geeft visitekaartje af met fraaie treffers tegen WK-gastheer

Frankrijk heeft de interlandperiode op uitstekende wijze weten af te sluiten. Het team van bondscoach Didier Deschamps zegevierde dinsdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd verdiend over WK-gastheer Rusland: 1-3. Kylian Mbappé was met twee doelpunten de grote man in Sint-Petersburg.

Deschamps voerde de nodige wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de met 2-3 verloren oefenwedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Colombia. Zo maakten Thomas Lemar en Olivier Giroud plaats voor Ousmane Dembélé en Anthony Martial, waardoor Kylian Mbappé in de punt van de aanval kon rekenen op een basisplaats. Op het middenveld maakten Paul Pogba en Adrien Rabiot hun opwachting in plaats van Antoine Griezmann en Blaise Matuidi.

Rusland verloor op zijn beurt vorige week kansloos van Brazilië (0-3) en had aanvankelijk ook tegen de Fransen weinig in de melk te brokkelen. Les Bleus waren de bovenliggende partij in de eerste helft en wisten op slag van rust uiteindelijk verdiend de score te openen. Mbappé werd de diepte ingestuurd door Pogba, waarna het supertalent van Paris Saint-Germain naar zijn rechterbeen kapte en uiteindelijk een uithaal produceerde die doelman Andrey Lunev te machtig was.

Pogba verdubbelde vervolgens vlak na de onderbreking de voordelige marge voor Frankrijk uit een vrije trap. Rusland was op dat moment nog niet in de buurt van het doel van Hugo Lloris geweest, maar bracht de spanning halverwege de tweede helft plots wel volledig terug. Fedor Smolov kon bij de tweede paal binnenlopen na een messcherpe voorzet van Igor Smolnikov.

De ploeg van Stanislav Tsjertsjesov mocht zo plots weer hopen op een gelijkspel, maar zag Mbappé zeven minuten voor tijd uiteindelijk de wedstrijd beslissen met een heerlijk doelpunt. De spits stuurde zijn directe tegenstander met enkele fraaie bewegingen het bos in en schoot vervolgens door de benen van Lunev raak.