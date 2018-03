‘Weet niet wat er gebeurd was als ik bij Real was gebleven, ik leef in heden’

Marcos Alonso werd opgeleid door Real Madrid, maar speelde slechts één wedstrijd in de hoofdmacht van de Koninklijke. De linksback belandde via een omweg langs Bolton Wanderers en Fiorentina, dat hem tussendoor ook nog uitleende aan Sunderland, in 2016 bij Chelsea en is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van Antonio Conte.

Real zou hem de afgelopen maanden weer in het vizier hebben voor een rentree, maar Alonso is daar naar eigen zeggen niet mee bezig: “Ik heb die mogelijkheid niet in overweging genomen, ik probeer gewoon om mijn best te doen voor het team. Ik debuteerde in het seizoen 2009/10 onder Manuel Pellegrini en kreeg diezelfde zomer de mogelijkheid om naar de Premier League te gaan.”

“Ik weet ook niet wat er gebeurd was als ik wel bij Real Madrid was gebleven, ik leef in het heden”, legt hij uit in gesprek met Marca. Alonso werd door bondscoach Julen Lopetegui opgenomen in de selectie voor de vriendschappelijke interlands tegen Duitsland en Argentinië en lijkt als back-up van Jordi Alba te mogen dromen van deelname aan het WK van aankomende zomer.

“Alleen de bondscoach weet hoeveel minuten ik zal krijgen op het veld. De omgeving en de tegenstander (Argentinië, red.) konden niet beter en het zal een mooie test worden”, vertelt hij over de interland in het Wanda Metropolitano van dinsdagavond. “Spanje heeft erg goede spelers, met veel kwaliteiten. Het belangrijkste is dat ik hier zit en ik ben erg goed ontvangen.”