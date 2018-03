SC Heerenveen neemt afscheid van ‘voorbeeldprof’: ‘We willen hem bedanken’

Wouter van der Steen is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van sc Heerenveen. De Friezen hebben dinsdag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de doelman na dit seizoen zal vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion. Van der Steen beschikt over een aflopende verbintenis en kan zodoende eventueel gratis de overstap maken naar een andere werkgever.

“We willen Wouter bedanken voor zijn inzet. Hij is een echte voorbeeldprof die zich altijd met de volle honderd procent heeft ingezet voor onze club. We wensen hem alle succes in zijn verdere carrière”, laat technisch manager Gerry Hamstra weten via de officiële kanalen van zijn club. De 27-jarige Van der Steen staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Heerenveen, dat hem toen transfervrij oppikte bij Helmond Sport.

De keeper kwam in totaal tot een handvol optredens in de hoofdmacht van de Friezen en speelde het grootste deel van zijn wedstrijd voor Jong Heerenveen. Van der Steen is de vierde speler die officieel van Heerenveen te horen heeft gekregen dat hij na dit seizoen kan vertrekken. Vorige week werd al bekend gemaakt dat Maarten de Fockert, Robert van Koesveld en Caner Cavlan eveneens uit kunnen kijken naar een andere club.