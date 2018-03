Robben in de wachtkamer: ‘Je weet dat het einde dichterbij komt’

Arjen Robben heeft nog altijd geen duidelijkheid over zijn nabije sportieve toekomst. De voormalig Oranje-international heeft een aflopend contract bij Bayern München en een akkoord over een nieuwe verbintenis is er nog altijd niet. In een interview met Bayerischer Rundfunk zegt Robben niet uit te sluiten dat hij na dit seizoen stopt met voetballen.

Robben had graag al duidelijkheid gehad, maar moet nog wat geduld opbrengen. Pas volgende maand zal Bayern München een besluit nemen. “Ik ben wat ongeduldig, maar jammer genoeg is er nog geen besluit genomen over het al dan niet verlengen van mijn contract. Ik heb met Karl-Heinz Rummenigge afgesproken dat we in april gaan praten, dan gaan we het zien.”

De 34-jarige Robben houdt graag alle opties open, wat betekent dat hij zijn carrière na dit seizoen ook zomaar kan beëindigen. “Ik denk dat dat het moeilijkste is van de fase waarin je op deze leeftijd komt. Je weet dat het einde dichterbij komt. Om dan altijd maar weer de juiste beslissingen te maken is ontzettend moeilijk. Ik zal moeten afwachten”, aldus Robben. “Ik moet gaan kijken wat mijn onderbuikgevoel me zegt en hoe het lichaam aanvoelt. Ik probeer daarin alles mee te nemen en dan neem je uiteindelijk een besluit.”