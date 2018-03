Feyenoord bindt talent tot medio 2021: ‘Ik ben hier groot geworden’

Crysencio Summerville heeft zijn eerste contract bij Feyenoord getekend. De zestienjarige aanvaller zette dinsdag zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2021. Op de clubwebsite laat Summerville weten dat hij hoopt om zo snel mogelijk door te breken in het eerste elftal.

“Ik speel al sinds mijn zesde bij Feyenoord, ik ben hier groot geworden. Daarom vind ik het extra bijzonder om vandaag mijn eerste profcontract hier te tekenen”, laat een trotse Summerville weten. “Dit is een belangrijke volgende stap in mijn carrière, maar ik weet ook dat ik nog jong ben en dat er nog heel veel te leren valt voor mij. Ik blijf de komende jaren hard werken hier bij Feyenoord, zodat ik hopelijk door kan breken bij deze mooie club.”

De Nederlandse jeugdinternational wil uiteindelijk doorbeken met rugnummer zeven in De Kuip. “Crysencio is een talentvolle rechtervleugelspeler. Hij is niet al te groot, maar enorm behendig en slim aan de bal”, reageert technisch directeur Martin van Geel. “Ondanks zijn lengte schuwt hij duels niet en is hij altijd in beweging. Een lastig te verdedigen aanvaller die je als verdediger niet graag tegenover je hebt. We zijn dan ook heel erg blij dat Crysencio ervoor gekozen heeft om zijn loopbaan bij Feyenoord te vervolgen om hier de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten.”