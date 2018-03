Cruijff kondigt vertrek aan: ‘Er zijn veel grote momenten geweest’

Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen bij Maccabi Tel Aviv. Na zes jaar werkzaam geweest te zijn bij de club vindt de oud-voetballer het mooi geweest. Cruijff startte in 2012 als technisch directeur bij Maccabi en is sind medio 2017 hoofdtrainer van de Israëlische club. Cruijff heeft op een persconferentie laten weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

Cruijff haalde als technisch directeur onder meer Peter Bosz en Shota Arveladze als trainers naar Maccabi. Laatstgenoemde zette hij wegens tegenvallende resultaten op straat, waarna hij zelf het stokje overnam als eindverantwoordelijke. “Soms is het goed dat iemand binnenkomt en goede ideeën brengt”, licht Cruijff zijn vertrek toe. "Een nieuwe boodschap en een nieuwe boodschapper. Dat is waar ik op hoop en waar ik in geloof.”

Cruijff kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Israël. “Er zijn veel grote momenten geweest. Slechte momenten, zoals verloren bekerfinales. Het eerste jaar was erg belangrijk, vanaf daar zijn we echt gegroeid. Het moment dat de scheidsrechter floot tegen FC Basel, dat we de Champions League bereikten (in 2015, red.), was een van de hoogtepunten!", aldus Cruijff, geciteerd door Voetbal International.