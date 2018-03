Fortuna hangt strop van zes ton boven het hoofd: ‘Het was geen cadeautje’

Fortuna Sittard is momenteel met een rechtszaak bezig aangaande de afhandeling van het vertrek van Sunday Oliseh, maar mogelijk komen er nog meer problemen voor de Limburgse club. De Limburger meldt namelijk dat de Jupiler League-club mogelijk 618.000 euro moet terugbetalen aan René ter Borgh, die eveneens een juridisch conflict heeft met Fortuna.

De zakenman stak tussen 2014 en 2016 tonnen in Fortuna en wil nu graag wat terugzien. "De club gaf aan in zwaar weer te verkeren en vroeg mij garant te staan", zei Ter Borgh tijdens een rechtszaak die maandag diende. "Dat heb ik gedaan, net als Jo Abelshausen en Sjra Philippen. Daarmee is een club van de ondergang gered. Maar het was geen cadeautje", citeert de lokale krant.

Ter Borgh stelt dat er sprake was van ‘mondelinge afspraken’ over terugbetaling. Volgens Fortuna is een garantstelling geen lening, zijn er geen afspraken gemaakt en hoeft de club niets terug te betalen. De rechter gaf aan te vermoeden dat wanneer Fortuna de zes ton in één keer zou moeten ophoesten, de club mogelijk failliet is. "Ik heb al vaker aangegeven, dat het best gespreid over bijvoorbeeld tien jaar kan worden terugbetaald. Het is niet mijn intentie de club omver te schoppen", aldus de zakenman.