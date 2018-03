Real Madrid-aankoop van 45 miljoen: ‘Ik wil niet de nieuwe Neymar zijn’

Vinícius Júnior is pas zeventien jaar en kostte Real Madrid 45 miljoen euro. De Koninklijke is dermate overtuigd van het talent van de Braziliaanse aanvaller, dat de club het bedrag op tafel legde bij Flamengo nog voordat Vinícius zijn professionele debuut had gemaakt. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen sluit hij aan bij de selectie van trainer Zinédine Zidane, waarna bepaald wordt waar het talent gaat spelen. In eigen land wordt hij vergeleken met Neymar, maar Vinícius maakt liever zelf naam.

“Ik besteed geen aandacht aan de vergelijkingen, maar ik heb Neymar altijd wel gevolgd”, zegt het Braziliaanse toptalent in gesprek met Goal. “Vandaag de dag heb ik wat meer contact met hem. Als ik hem zie spelen, dan probeer ik dingen mee te nemen en mezelf te verbeteren. Ik wil niet de nieuwe Neymar zijn, ik wil mijn eigen carrière opbouwen.”

In juli viert Vinícius zijn achttiende verjaardag en verwacht wordt dat hij de oversteek maakt naar Spanje, al is hij daar nog niet mee bezig. Vinícius wil het liefst eerst naam maken bij zijn huidige club Flamengo en het liefst neemt hij afscheid met een prijs in zijn handen. “Daar droomt iedereen in de jeugd van en dat geldt ook voor mij. Ik wil de Copa Libertadores en Braziliaanse landstitel winnen.”

Vinícius zegt veel te danken hebben aan zijn huidige club. “Flamengo is altijd de club geweest die mij hielp wanneer ik het nodig had. Ik loop hier al rond sinds mijn tiende. Als ik het veld op ga, dan denk ik altijd aan mijn eerste dag bij Flamengo en aan iedereen die mij geholpen heeft.”