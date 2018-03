Van Halst overwoog vertrek: ‘Meteen wegrennen zit niet zo in mijn aard’

Jan van Halst is niet langer de algemeen directeur van FC Twente, meldde de club maandagavond via de officiële kanalen. De oud-middenvelder gaat verder als commercieel directeur, terwijl Erik Velderman de nieuwe algemeen directeur is bij de Eredivisionist. Van Halst heeft er even over nagedacht om helemaal te stoppen bij Twente.

Gertjan Verbeek werd maandagavond ontslagen bij de hekkensluiter in de Eredivisie en Van Halst dacht eraan om ook zijn biezen te pakken. “Nou, er zijn wel plezierigere werkdagen geweest. Maar dat geldt al eigenlijk het hele seizoen en voor iedereen die hier bij de club is”, zegt de oud-middenvelder dinsdag in gesprek met Voetbal International.

Van Halst erkent dat het stapje terug en het vertrek van Verbeek als een persoonlijk verlies voelt: “Altijd. We hebben destijds gekozen voor Verbeek om dingen te veranderen. Enerzijds in de organisatie, anderzijds de resultaten op het veld. Nou, dat laatste is niet gelukt. Als je daar afscheid van neemt, zou dat ook consequenties voor mijn positie kunnen hebben.”

De RvC wilde echter dat Van Halst betrokken zou blijven bij Twente. De oud-voetballer heeft overwogen zelf op te stappen: “Ja, al dat soort dingen gaan door je hoofd heen. Ik realiseer me goed: als de resultaten slecht zijn, dan krijg je kritiek. Om dan meteen weg te rennen, dat zit niet zo in mijn aard. Maar natuurlijk speelden er allerlei dingen door mijn hoofd.”