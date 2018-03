Depay gaat vergelijking met Ronaldo uit de weg: ‘De ploeg kent mijn kracht’

Memphis Depay kan terugkijken op een goede wedstrijd tegen Portugal. De aanvaller van Oranje tekende voor de openingstreffer en had met zijn vrije trap een belangrijk aandeel in de 0-3 van Virgil van Dijk. Bondscoach Ronald Koeman gaf voor de interlands tegen Engeland en Portugal aan dat hij in Depay een van de spelers ziet die het team moet gaan dragen. De buitenspeler van Olympique Lyon stelt het teambelang voorop.