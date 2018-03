Neymar wordt ‘verkeerd afgeschilderd’: ‘Iedere dag iets anders in de kranten’

Duitsland en Brazilië staan dinsdagavond tegenover elkaar, maar Neymar is niet van de partij. De aanvaller van Paris Saint-Germain is door een operatie aan zijn voet enkele maanden uitgeschakeld en het is maar de vraag of de Braziliaan op tijd fit is voor het WK. Kevin Trapp, de Duitse ploeggenoot van Neymar bij PSG, hekelt de berichtgeving over de dribbelaar.

"Bij PSG ontbreekt Neymar overduidelijk in de ploeg. Dat zal niet anders zijn bij Brazilië", zegt Trapp in gesprek met BILD. "Neymar heeft ongelofelijk veel kwaliteit en stuwt iedere ploeg naar een hoger niveau. Hij maakt vaak het verschil. We zijn erg blij dat we hem in ons midden hebben en hopelijk is hij nog een tijdje te bewonderen in Parijs."

Neymar zou naar verluidt alweer uitkijken naar een nieuw avontuur, waarbij vooral Real Madrid als nieuwe bestemming wordt aangeduid. De Spaanse grootmacht zou al bezig zijn met de komst van de sterspeler, maar Trapp gelooft er weinig van: "Iedere dag staat er weer iets anders in de kranten. De ene dag vertrekt hij naar Real, dan weer terug naar Barcelona…"

"Ik weet niet wat er gaat gebeuren", vervolgt Trapp. "Maar we raken er niet door afgeleid." De sluitpost heeft ook meekregen dat men bericht over de problemen die Neymar in de kleedkamer van PSG zou veroorzaken, maar de Duitser ontkent dit: "Ondanks de hype, staat hij nog met beide voeten op de grond, ook al wordt hij vaak verkeerd afgeschilderd."