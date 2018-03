Geloof bij FC Twente na ontslag Verbeek: ‘Anders had ik het niet gedaan’

Na het ontslag van Gertjan Verbeek moet Marino Pusic FC Twente in de Eredivisie zien te houden. Het is voor de tweede keer dit seizoen dat hij doorschuift als assitent naar tijdelijke hoofdtrainer, eerder volgde hij tijdelijk de ontslagen René Hake op. Dinsdag leidde Pusic de training in aanloop naar de belangrijke uitwedstrijd van aanstaande zondag tegen VVV-Venlo. Pusic is ervan overtuigd dat hij Twente in de Eredivisie kan houden.

FC Twente is momenteel de hekkensluiter van de Eredivisie. Met nog zes wedstrijden voor de boeg begint de tijd te dringen voor de Tukkers. “Ik besef me terdege dat de uitdaging die voor ons ligt een fantastische en grote uitdaging is”, zegt Pusic tegen RTV Oost. “Als ik er geen geloof in zou hebben gehad, had ik het ook niet gedaan. Ik geloof heilig dat deze groep het kan redden en gaat redden.”

Pusic probeert zijn selectie te overtuigen dat handhaving in de Eredivisie nog altijd mogelijk is. "Ieder mens is anders en ik ben een optimistisch ingesteld persoon. Bij mij is het glas altijd half vol. Ik zie altijd mogelijkheden”, klinkt het. “We hebben nog kansen en zolang ik kansen zie gaan we er gewoon keihard voor. Ik heb vandaag ook tegen de jongens gezegd: er wordt iets van je gevraagd wat je kan. Je kan voetballen. En ik begrijp alle andere dingen eromheen volkomen, maar doe iets wat je kan en doe je stinkende best om dat naar boven te laten komen.”

Pusic baalt van het vertrek van Verbeek, maar laat zich er niet door afleiden. Eerder maakte hij het vertrek van Hake al mee. “Ik leer van al die ervaringen. Je bent altijd emotioneel, want dat gun je geen mens. Dat is nou eenmaal zo en dat is heel simpel. Dat is altijd treurig en bijzonder vervelend. Alleen je hebt zo ervaring opgedaan dit seizoen, dan denk ik: ok, dan gaan we weer en daar gaan we met z'n allen.”