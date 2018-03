‘Ajax-driehoek’ maakt indruk bij Oranje: ‘Defensie staat als een huis’

Aad de Mos heeft genoten van het spel van Oranje tegen Portugal (0-3). De voormalig oefenmeester zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de winst geen uitschieter zal zijn, aangezien bondscoach Ronald Koeman tactisch sterk is: “In de spelersgroep zit genoeg talent. Die combinatie moet aanslaan. Het is nu een kwestie van de speelwijze inslijpen en ervaring opdoen.”

De Mos is onder andere blij met de ‘Ajax-driehoek’ Matthijs de Ligt, Kenny Tete en Donny van de Beek, die hij ‘uitstekend’ vond spelen. “Die verdediging staat sowieso als een huis. Koeman begint met het fundament. Logisch gezien de situatie waarin Nederland zat.” De Mos pleit voor Daley Blind als linkervleugelverdediger en Davy Pröpper als controlerende middenvelder.

ZO DAN! ?? 2-0 door Ryan Babel! Lekker bezig, boys! ???????? Posted by voetbalzone on Monday, March 26, 2018

De voormalig trainer vindt dat Jasper Cillessen de eerste doelman van Oranje moet zijn en is ook lyrisch over de verdediging. Danny Landzaat is het grotendeels eens met De Mos: “Terecht heeft iedereen het over Virgil van Dijk en De Ligt. De absolute steunpilaren van het toekomstige Oranje. Zij stralen echt wat uit. Leiderschap vooral. Omdat zij zo sterk zijn, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit hoe de backposities worden ingevuld.”

“Maar we moeten ook zeker de inbreng van Ryan Babel absoluut niet vergeten. Echt een complete spits. Balvast, maar óók snel. Daar gaat de rest ook beter van voetballen”, benadrukt de oud-middenvelder, die ook de kwaliteit van Cillessen aanstipt: “Hij zorgt met zijn manier van spelen en zijn reddingen ook voor rust in het elftal. Een Oranje-lente? De spelers kunnen hier zeker hoop en vertrouwen uit putten.”