‘Zijn zaakwaarnemer heeft een goede relatie met Barça, zij vroegen al naar hem’

Cengiz Ünder maakte afgelopen zomer voor een kleine 13,5 miljoen euro de overstap van Medipol Basaksehir naar AS Roma en de twintigjarige Turk begint zich de afgelopen maanden te onderscheiden in het shirt van i Giallorossi. Ünder maakte in de afgelopen twee maanden vijf goals in de Serie A en scoorde ook tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Die prestaties blijven ook in de rest van Europa niet onopgemerkt.

“Bayram Tutumlu (Ünders zaakwaarnemer, red.) heeft een goede relatie met Barcelona en hij heeft mij verteld dat ze naar die jongen gevraagd hebben”, legt technisch directeur Monchi van de Romeinen uit aan Radyospor. “We hebben nog geen aanbiedingen gekregen van grote Europese clubs, maar ik weet zeker dat hij door een hoop teams wordt gevolgd.”

“Niet in de minste plaats om zijn doelpunten, al helpt zijn leeftijd natuurlijk ook. Hij is nog een jonge speler en wij gaan hem helpen om hier belangrijk te worden, hij heeft de kwaliteiten om dat voor elkaar te krijgen.” Barcelona zal binnenkort de kans hebben om Ünder van dicht bij te bekijken, aangezien de Catalanen in de kwartfinales van de Champions League aan Roma zijn gekoppeld.

Monchi weet dat het niet eenvoudig zal worden om de koploper van LaLiga uit het miljardenbal te knikkeren: “Ik hoop dat het ons gaat lukken om Barcelona uit te schakelen, maar het wordt natuurlijk erg moeilijk. We moeten het opnemen tegen een van de beste teams van de wereld, misschien wel de beste. Maar we kijken uit naar die uitdaging en zullen er alles aan doen.”