‘Ik dacht dat ik niet meer zou spelen, nadat Guardiola mij ‘vermoordde’’

Manchester City wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe landskampioen van Engeland en de ploeg van Josep Guardiola maakt ook nog altijd kans op het winnen van de Champions League. Verschillende pupillen van de Spaanse manager floreren dit seizoen, onder wie Raheem Sterling. De aanvaller geniet van de samenwerking met Guardiola, zegt hij in gesprek met The Telegraph.

"Hij (Guardiola, red.) laat je weten als hij niet blij met je is. Ik kan me herinneren dat ik inviel tegen Crystal Palace. Ik verloor de bal drie keer. Ik dacht dat ik niet meer zou spelen tot het eind van het seizoen, nadat hij me ‘vermoorde’ in de kleedkamer. Een manager zoals hij brengt het beste in je naar boven. Hij laat je namelijk altijd weten wanneer je fout zit."

Sterling zegt dat de hevige concurrentiestrijd bij the Citizens hem beter maakt. "Vorige zomer sloot Bernardo Silva zich bij ons aan. Ik dacht bij mezelf: als ik terugkom (van blessureleed, red.), moet ik ervoor zorgen dat ik alles geef. Soms lees je dat je niet in de selectie zal zitten en ik denk dan: oké, prima, we gaan het wel zien. Zulke dingen brengen het beste in mij naar boven."

De Engels international legt uit dat hij veel dingen heeft geleerd van Guardiola en geeft een voorbeeld: "Toen ik eerder dribbelde, was ik aan de vleugel en controleerde ik de bal met de buitenkant van mijn voet. Maar dat zorgt ervoor dat de bal minder vaart krijgt. Hij brengt je terug naar wat je deed toen je bij de Onder-8 speelde. Bijvoorbeeld een open lichaamshouding. Kleine details allemaal."