Verbeek baalt stevig: ‘Bij FC Twente was dat in de laatste weken wel anders’

Gertjan Verbeek werd maandag ontslagen als trainer van FC Twente. De opvolger van René Hake presteerde erbarmelijk met de Tukkers en moest vanwege de tegenvallende resultaten het veld ruimen. Een dag na het ontslag van Verbeek kijkt de oefenmeester gelaten terug op de boodschap van Twente: "Welke trainer maakt tegenwoordig het seizoen eigenlijk nog af?"

"Als de resultaten uitblijven, gaat de emotie de boventoon voeren. Ik nam een risico toen ik er bij Twente in stapte. Heb mijn best gedaan. Zo goed en zo kwaad als dat ging. Naar eer en geweten. Dat heeft niet tot betere resultaten geleid", zegt Verbeek tegenover RTV Oost. De coach zegt dat er bepaalde krachten zijn losgekomen die door de slechte uitslagen niet meer tegen te houden vielen.

"Als je een lekke band hebt, kun je die proberen te plakken, maar het is blijkbaar veel gemakkelijker een nieuwe te kopen." Verbeek geeft aan dat hij continu bezig was om het zinkende schip vlot te trekken: "Ik heb nu weer meer tijd voor mensen die wél het beste met mij voor hebben. Bij FC Twente was dat in de laatste weken wel anders. Niettemin hoop ik dat de club erin blijft. Hoezo zou ik dat niet hopen? Ik misgun Twente niets.”

Marino Pusic neemt na het vertrek van Verbeek de honneurs tijdelijk waar op de bank van de hekkensluiter in de Eredivisie. Fred Rutten wordt mogelijk genoemd als definitieve opvolger van Verbeek. De Deventenaar zelf weet niet of Pusic Twente gaat behoeden van degradatie: "Tja, dat dachten ze bij Verbeek ook na het vertrek van Hake. Dat zal dus moeten blijken."