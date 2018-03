‘Real zet goedkopere optie dan De Gea en Courtois bovenaan verlanglijst’

Real Madrid wordt al een aantal transferperiodes op rij in verband gebracht met de komst van David de Gea, terwijl ook Thibaut Courtois een veel genoemde naam is in de Spaanse hoofdstad. Het begint er echter op te lijken dat de Koninklijke iemand anders in gedachten heeft voor de vervanging van Keylor Navas onder de lat in het Santiago Bernabéu.

Marca meldt dinsdag namelijk dat Alisson Becker nu de topfavoriet is om na de zomer het doel in Madrid te komen verdedigen. De Braziliaan, die overigens ook in de belangstelling staat van Liverpool, maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij AS Roma en is op het WK waarschijnlijk de nummer één onder de lat bij Brazilië. De Spaanse sportkrant schrijft dat Real om drie redenen de voorkeur zou geven aan Alisson boven De Gea of Courtois: zijn prijs, zijn salaris en de medewerking van AS Roma.

Alisson is naar verwachting voor een bedrag dat tussen de vijftig en zestig miljoen euro ligt op te halen in het Stadio Olimpico en is daarmee veertig tot vijftig miljoen euro goedkoper dan zijn tegenhangers uit de Premier League. De 25-jarige goalie neemt daarnaast waarschijnlijk genoegen met een aanzienlijk lager salaris dan De Gea en Courtois, terwijl Roma al heeft aangegeven niet afwijzend te staan tegenover een vertrek van de doelman die bijna twee jaar geleden nog voor acht miljoen euro werd overgenomen van Internacional.

Manchester United en Chelsea lijken daarentegen niet bereid om mee te werken aan de wensen van Real, waardoor de komst van Alisson veel eenvoudiger te bewerkstelligen is. Als de Braziliaan naar de Spaanse hoofdstad overstapt, krijgt hij waarschijnlijk van Karlo Letica. De 21-jarige doelman van Hajduk Split wordt echter gehaald met het oog op de toekomst en Real is volgens Marca niet van plan om hem meteen onder de lat plaats te laten nemen.