Champions League 2018/19: UEFA komt met nog meer veranderingen

De UEFA heeft dinsdag nog een aantal veranderingen in de Champions League, Europa League en Super Cup bekendgemaakt. Eerder dit jaar presenteerde de Europese voetbalbond al de vernieuwde opzet van de competities, daar worden nu een aantal regels aan toegevoegd. Zo is het vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld toegestaan om tijdens wedstrijden in de knock-outfase in de verlenging een vierde wissel door te voeren, en is er in de finale plaats voor twaalf wissels op de bank.

Begin maart maakte de UEFA al bekend dat er vanaf het seizoen 2018/19 nieuwe aanvanstijden gelden in de Champions League. Er wordt afgestapt van de aftrap om 20.45 uur. Volgend seizoen gaan de duels in het miljardenbal om 19.00 uur en 21.00 uur van start. Daarnaast werd bekend dat de verdeling van de toegangsbewijzen verandert en de kwalificatie voor het hoofdtoernooi op een andere manier verloopt.

Drie nieuwe spelers zonder restricties

De belangrijkste nieuwe regel voor volgend seizoen. Na de groepsfase van de Champions League en Europa League mag iedere club drie nieuwe spelers registreren zonder enige restricties. Dit is in lijn met bestaande regels in de meeste Europese competities, waar spelers na een transfer gewoon in actie mogen komen voor hun nieuwe club, ook al hebben zij dat seizoen eerder al voor een andere club in hetzelfde toernooi gespeeld. Momenteel geldt de regel dat een club drie nieuwe spelers mag inschrijven na de winterstop, en één van die spelers mag Europese wedstrijden hebben gespeeld, tenzij het om hetzelfde toernooi gaat als waarin zijn nieuwe club ook actief is. Vorig seizoen was Memphis Depay nog de dupe van de oude regel. Omdat hij met Manchester United al had gespeeld in Europees verband, mocht hij na de winterstop niet meer in de Europa League uitkomen voor Olympique Lyon. Dit seizoen mag bijvoorbeeld Philippe Coutinho in de Champions League niet meer in actie komen voor Barcelona, omdat hij al in Europa speelde voor Liverpool. Vanaf volgend seizoen zullen dit soort situaties niet meer voorkomen.

Extra wissel en grotere selectie in finale

De UEFA heeft nog een aantal nieuwe regels toegevoegd, die ook zullen gelden in de Europa League en Europese Super Cup. Een van die regels gaat van kracht in de knock-outfase van de Champions League en Europa League. Vanaf het seizoen 2018/19 is een vierde wissel toegestaan in de verlenging.

Alleen in de finales van de Champions League, Europa League en Super Cup mag de wedstrijdselectie bestaan uit 23 spelers. Tot en met het huidige seizoen is dat aantal beperkt tot 18 spelers. Zodoende hebben trainers de beschikking over 12 wissels op de bank in plaats van 7. De UEFA wil hiermee de trainers meer flexibiliteit bieden bij het wisselen. De bond geeft daarnaast aan dat clubs op die manier tevens over een grote selectie kunnen beschikken tijdens het belangrijkste duel van het seizoen.

Nieuwe aanvangstijden

De wedstrijden in de Champions League aangaande de play-offs, groepfase, achtste finales, kwartfinales, halve finales en finale gaan om 21.00 uur van start. Echter, tijdens iedere wedstrijddag in de groepsfase zullen zowel op dinsdag als woensdag twee wedstrijden om 18.55 uur beginnen. Dit geldt niet voor de wedstrijden in de laatste speelronde van de groepsfase; deze gaan allemaal tegelijk van start.

De wedstrijden in de Europa League aangaande de groepfase tot en met de achste finales, beginnen om 18.55 uur en 21.00 uur. De aanvangstijden worden bepaald afhankelijk van de loting. Op de laatste speeldag van de groepsfase tracht de UEFA om alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip te laten beginnen. De kwartfinales, halve finales en finale starten om 21.00 uur.

Bekijk hier welke veranderingen de UEFA eerder al doorvoerde voor volgend seizoen.