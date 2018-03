Kramer onder de indruk: ‘De Ligt heeft het postuur van een volwassen kerel’

Matthijs de Ligt maakte tijdens de oefeninterlands tegen Engeland (0-1 nederlaag) en Portugal (0-3 winst) de nodige indruk bij Oranje. De achttienjarige verdediger wordt veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij Ajax en is volgens sommigen het niveau van de Eredivisie reeds ontgroeid. Henk Veerman speelde recent tegen De Ligt en noemt hem de beste verdediger van de Eredivisie.

“Hij komt en zit overal tussen. Matthijs heeft de kwaliteiten, waardoor je als spits op een gegeven het idee kan krijgen: wat moet ik nog meer doen tegen deze jongen?”, zegt Veerman in gesprek met De Telegraaf. De spits van sc Heerenveen kwam twee weken geleden als invaller in het veld tegen Ajax en zag de Amsterdammers met 4-1 winnen. “Ik vind De Ligt de beste verdediger van de Eredivisie.”

“Hij heeft het postuur van een volwassen kerel, terwijl hij natuurlijk pas achttien is, dus dat is sowieso al een voordeel”, voegt Michiel Kramer daar aan toe. Sparta Rotterdam verloor vorige week met 2-5 van Ajax. “En hij heeft natuurlijk wat je ziet bij alle jongens uit de Ajax-jeugd: hij is aan de bal gewoon goed. Hij is sterk in balbezit, heeft een goede crosspass, een goede trap met rechts en links.”