‘Is ons niet ontgaan dat Lozano zich bij de derde goal ongepast gedroeg’

Hirving Lozano werd onlangs in Nederland een aantal wedstrijden geschorst voor een slaande beweging in de richting van Lucas Woudenberg en dat was niet de eerste keer dit seizoen dat de aanvaller van PSV door een overtreding in opspraak raakte. In zijn thuisland is men zich ook bewust van Lozano’s reputatie en de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio denkt dat zijn pupil zich meer zal moeten leren beheersen voordat hij de volgende stap in zijn loopbaan kan zetten.

“Het is heel makkelijk om nu te zeggen dat Lozano in de basis moet staan bij de Mexicaanse ploeg. Twee jaar geleden was dat niet het geval toen hij voor veel mensen alleen een speler was die heel hard kon lopen. Ik heb altijd gedacht dat Lozano iemand zou kunnen zijn die in Europa kon spelen. Het is erg bevredigend en het maakt me blij om te zien waar Hirving nu staat”, legde de keuzeheer uit tijdens een perspraatje in de aanloop naar de vriendschappelijke interland tegen Kroatië.

“Nu moeten we zorgen dat Hirving zich beheerst. Een van die dingen is emotionele controle tijdens wedstrijden, het is ons niet ontgaan dat Hirving zich bij de derde goal ongepast gedroeg. Dat zou ons in de toekomst problemen op kunnen leveren, dus dat is iets wat we meenemen”, gaat Osorio in op een incident tijdens het oefenduel met IJsland van afgelopen vrijdag, waarbij Lozano na een goal van Miguel Layún een verdediger in de rug sloeg. Die actie werd door de arbitrage over het hoofd gezien, maar werd wel opgemerkt op de Mexicaanse bank.

“We geloven, zoals we twee jaar geleden al deden, dat Hirving de potentie heeft om naar een grotere club te gaan, naar een competitie met meer geschiedenis, hoewel we veel respect en waardering hebben voor de manier waarop PSV en de Eredivisie in onze Mexicaanse spelers geloven. We hopen dat het ons lukt om Hirving te managen en dat hij de constructieve kritiek accepteert. Hij is een speler met kwaliteiten die in andere teams enorm gewaardeerd worden.”