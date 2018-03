FC Twente legt uit: ‘Wil koe niet in kont kijken, hij paste in het profiel’

Gertjan Verbeek werd eind oktober bij FC Twente aangesteld als opvolger van de ontslagen René Hake, maar maandag kwam er na een halfjaar alweer een einde aan het dienstverband van de Deventenaar in de Grolsch Veste. De Tukkers wonnen onder leiding van Verbeek slechts één competitieduel en bezetten momenteel de laatste plaats in de Eredivisie. René Takens, voorzitter van de Raad van Commissarissen, operationeel directeur Erik Velderman en commercieel directeur Jan van Halst gaven dinsdagochtend tekst en uitleg.

“Ik werd in toenemende mate benaderd. Er waren zorgen, of dit de manier was om te bereiken wat we willen. In de Eredivisie te blijven. We hebben niet met honderden mensen gesproken. De conclusie was dat de chemie er niet meer was”, legt Takens op een speciaal belegde persconferentie, opgetekend door TC/Tubantia de beslissing om Verbeek te ontslaan uit.

Van Halst doet zelf ook een stapje terug door de taken van technisch directeur uit handen te geven. De voormalige middenvelder vindt echter niet dat de aanstelling van Verbeek op dat moment een slechte beslissing was: “Ik wil een koe niet in de kont kijken. Hij paste in het profiel. Iedereen was positief. De uitkomst was helaas slecht.” Van Halst snapt dat het de tegenvaller rond Verbeek hem ook wordt aangerekend, maar hij geeft aan dat de RvC hem heeft gevraagd toch als commerciële man aan te blijven.

“Als ik vertrek, zegt Velderman misschien ook dat hij gaat. Dan is er geen leiding meer, dat is niet goed. We moeten aan de club denken, er is nog zoveel te doen. Dat is belangrijker dan Jantje van Halst”, gaat hij verder. Verbeek, die volgens Van Halst heel volwassen op zijn ontslag reageerde, wordt doorbetaald en Marino Pusic zal voorlopig zijn vervanger zijn. De interim-trainer lijkt op meer te mogen hopen: “We gaan kijken hoe het loopt met hem”, geeft Velderman aan.